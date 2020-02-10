Двоє "беркутівців", які повернулися, залишаються підсудними — Генпрокурор

Двоє колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" Олександр Маринченко і Сергій Тамтура, які повернулися до Києва після їх обміну до ОРДЛО, залишаються підсудними.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Укрінформ.

"Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду і відповідно ті люди, які були обміняні і які повернулися, як були підсудними, так ними й залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився", - сказав він.

За словами генпрокурора, ексберкутівці матимуть можливість у суді доводити свою невинуватість. А наступне судове засідання у цій справі відбудеться у Святошинському райсуді столиці 17 березня.

"Якщо вони з'являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів, якщо не з'являться, то ми реагуватимемо інакше", - попередив Рябошапка.

Нещодавно адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Адвокат також виклав їх відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та генерального прокурора Руслана Рябошапки, в якому вони пояснили причини свого повернення.

Ексберкутівці, зокрема, заявляють у своєму зверненні, що їх начебто незаконно 5 років утримували в СІЗО і вважають себе абсолютно невинними у злочинах, які їм інкримінують, - розстрілах протестувальників на Майдані у лютому 2014 року.

Маринченко і Тамтура також пояснили, що перебуваючи уже наприкінці 2019 року під домашнім арештом, змушені були дати свою згоду на обмін, оскільки їхні "товариші по службі", колишні ексберкутівці та також обвинувачені у злочинах на Майдані Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський, залишалися за ґратами.

Ексберкутівці також заявили у своєму зверненні, що вважають події, які відбулися в Україні у 2014 році "державним переворотом", а частину учасників Революції гідності "озброєними злочинцями".

Маринченко і Тамтура наголосили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані, і закликали Президента та Верховну Раду скасувати закон про амністію майданівців.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Напередодні Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, — Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.