Обмін ексберкутівців був умовою Кремля — Лутковська

Видача колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", причетних до розстрілу протестувальників на Майдані, так і харківських терористів, були головною умовою Росії для проведення обміну утримуваними особами.

Про це заявила представник України в Тристоронній контактної групи Валерія Лутковська в інтерв'ю "Українському радіо".

За її словами, видачу ексберкутівців і обвинувачених у скоєнні теракту в Харкові вимагала Російська Федерація. Вона додала, що дані особи перебували у списках на обмін ще з 2015 року.

""І “Харківська група”, і ексберкутівці були у списках на обмін починаючи з, якщо я не помиляюся, 2015-2016 років. Потім, у грудні 2017 року, було прийняте рішення про те, що ці особи не мають стосунку до конфлікту, і відповідно вони не будуть звільнені у результаті цього процесу. У відповідь нам сказали, що тоді не будуть звільнені ті спецпризначенці, які потрапили в полон і перебували на території ОРДО та ОРЛО. Відповідно ми залишили як мінімум п'ятьох наших хлопців на два довгих роки, які були потрібні для проведення наступних раундів переговорів, які нарешті увінчалися успіхом", - розповіла Лутковська.

Ексомбудсменка наголосила, що українські спецпризначенці перебували в полоні в умовах, значно гірших від тих, в яких перебували ексберкутівці в українських СІЗО.

"Я можу потиснути руку президенту Зеленському за те, що він не побоявся зробити цей крок і пішов на те, щоб звільнити людей, які там утримувалися в полоні. Взаємозв'язок був абсолютно чіткий: "Беркут" – спецзагін. Це 8-й і 3-й полки спецназу, один танкіст, який ще у 2014 році потрапив у полон. Мені, як переговорнику, дійсно було легше, тому що я знала, що президент готовий зробити такий крок", – розповіла Лутковська.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.