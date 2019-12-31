ЗМІ опублікувало список українців, про утримання яких в ОРДЛО достеменно відомо

Радіо “Свобода” публікує список імен українців, про утримання яких в ОРДЛО достеменно відомо і їхнім родичам, і українським правозахисним організаціям, але яких чомусь не «підтвердили» бойовики під час передноворічних перемовин у Мінську.

Про це йдеться в матеріалі “Путінський фонд: хто лишився в полоні в ОРДЛО після обміну”

Зокрема, ЗМІ повідомляє імена цивільних осіб: Валерій Матюшенко – підприємець, музикант, заручник угруповання «ДНР», схоплений посеред рідного Кальміуського 15 липня 2017 року та засуджений так званим «судом» угруповання на 10 років в’язниці за «шпигунство». Зараз начебто утримується в Макіївці.

Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Угруповання «ДНР» публічно жодного разу не повідомляло про нього.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018 року. За «тероризм» та «диверсійну діяльність» підлітки отримали від угруповання «ДНР» терміни від 10 до 15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання. Наступного дня після обміну 29 грудня 2019 року ватажок «ДНР» Денис Пушилін їх «помилував». Чи відпустили підлітків – невідомо.

Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв (його частини, що лишилася в окупації), «засуджений» угрупованням «ЛНР» до 6 років тюрми за «розпалювання ворожнечі» та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі «ВКонтакте». Наразі утримується на території Слов’яносербської виправної колонії №60, що у селі Лозовське Луганської області.

Вадим Дреєв – зниклий у квітні 2019 року 50-річний луганчанин, згодом звинувачений угрупованням «ЛНР» у підриві пам’ятників на підконтрольній російським гібридним силам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групи.

Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017 року у рідному Луганську підприємець, 26 листопада 2018 року звинувачений угрупованням «ЛНР» у «розбої, що завдав непоправних збитків республіці». Отримав «вирок» у 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.

Серед полонених є також військові. Після обміну 29 грудня один із 12 звільнених військових заявив, що лише він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які залишилися в полоні у Росії, в ОРДЛО. Зокрема, це Юрій Гордійчук, Павло Корсун та Віктор Шайдов із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання «ДНР» 22 травня 2019 року.

Журналістка «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила «притримати» на окупованій частині Донбасу.

Зокрема, це:

Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.

Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018 року. У січні 2019-го угруповання «ДНР» опублікувало відео із Качинським, де військовий розповідає про те, що воювати на Донбас пішов нібито під тиском. У ЗСУ спростували ці заяви.

Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року. Через три дні угруповання «ДНР» поширило відео його «допиту», де військовий розповів нібито про безлад та пияцтво в ЗСУ. У бригаді заявили, що бойовики психологічно та, можливо, фізично тиснули на Панченка.

Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019-го. Із ним також угруповання «ДНР» поширило пропагандистське відео, більш ніж через тиждень після захоплення. На ньому Гриненко нібито зізнається у тому, що пішов на війну щоби заробляти. Побратими заявили, що на Гриненка здійснювався «колосальний психологічний тиск».

Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019 року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії. Із ним також «ДНР» поширило відео, на якому він наговорював на свою мотивацію та стан справ у ЗСУ. «Друзі та побратими Ігоря пояснюють це моральним тиском, якому він піддається в полоні», – прокоментували у бригаді.

Наступного дня після обміну представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Сьогодні, 31 грудня, Офіс глави держави повідомив, що президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про негайне узгодження списків для нового обміну полоненими, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.