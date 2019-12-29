Звільненням українців із РФ та анексованого Криму теж займаються — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що його команда наразі займається питаннями повернення українців, які знаходяться в Росії, у тому числі й затриманих в анексованому Криму.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в аеропорту "Бориспіль", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже багато наших людей ще на території Російської Федерації, і багато і з Криму перевезених. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємося", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.