Кримських полонених включать до наступного обміну - Представництво Президента

У Представництві Президента України в Криму запевнили, що кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення.

Про це йдеться на сторінці представництва у Facebook.

"Протягом останніх кількох днів звучали питання щодо звільнення політичних бранців, що перебувають на території окупованого #Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває - сьогодні відбувся перший етап, анонсований Президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення", - йдеться у повідомленні.

У Представництві Президента в Криму запевнили також, що жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині пройшов процес обміну утримуваних осіб. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.