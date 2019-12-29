Євросоюз очікує, що після обміну продовжать розслідувати "розстріл Майдану"

Євросоюз вітає масштабний обмін утримуваними особами, що відбувся 29 грудня за рішенням Тристоронньої контактної групи, та очікує, що розслідування злочинів проти Майдану та зусилля з притягнення винних до відповідальності будуть продовжені.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Масштабний обмін ув’язненими відбувся після угоди, яку було досягнуто Тристоронньою контактною групою. Це добрий приклад імплементації одного із заходів, погоджених під час четвертого Нормандського саміту від 9 рудня. Європейський Союз очікує, що всі сторони скористаються цим імпульсом. Робота з виконання заходів, погоджених під час саміту, має бути продовжена", - йдеться у документі.

"Ми взяли до уваги обмін людей, які пов’язані із трагічними подіями на Майдані у 2014 році. Ми очікуємо, що буде продовжено розслідування всіх звинувачень та всі залучені сторони забезпечать, щоб ті, хто несе відповідальність (у злочинах), були притягнуті до правосуддя", - зазначив речник ЄС.

У заяві Євросоюз також підтвердив підтримку переговорам в Нормандському форматі, зусиллям, що здійснюються ОБСЄ та Тристоронньою контактною групою. Європейська сторона ще раз наголосила на необхідності повної імплементації Мінських домовленостей, включаючи постійне припинення вогню.

"Це єдиний шлях для досягнення змістовного та мирного рішення для конфлікту на сході України. Європейський Союз залишається непохитним у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині пройшов процес обміну утримуваних осіб. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.