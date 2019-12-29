Правосуддя не може бути заручником бажань держави-агресора — активісти

Політичне рішення влади про обмін осіб, що обвинувачуються в розстрілах на Майдані, на в’язнів Кремля на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права та може розділити суспільство.

Про це йдеться у спільній заяві від 15-ти громадських організацій, серед яких — Адвокатська дорадча група, Центр протидії корупції, Transparency International Ukraine, Автомайдан, громадський рух ЧЕСНО та благодійний фонд “Восток-SOS”.

“Влада ухвалила політичне рішення про обмін осіб, що обвинувачуються в розстрілах на вулиці Інститутській, на в’язнів Кремля. Це рішення обґрунтовується необхідністю врятувати життя українських полонених, яких утримує Росія на окупованих територіях так званих ДНР/ЛНР. Ми усвідомлюємо як біль сімей полонених, котрі чекають рідних додому, так і розпач родин героїв Небесної Сотні, котрі чекали на покарання вбивць за звірські розстріли їхніх близьких на Майдані”, - йдеться в заяві.

Водночас представники громадських організацій висловлюють думку й про те, що в ситуації, яка склалася щодо нинішнього обмінного процесу, немає єдиного очевидно правильного людського вибору.

“Ми розуміємо, що це рішення влади на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права, справедливості і гідності та може розділити суспільство, посіявши ненависть між різними групами українців. Коли суспільство постає перед таким складним вибором, справедливість має захистити незалежний арбітр — суд та прокуратура. На жаль, ані суд, ані прокуратура не змогли виконати свій конституційний обов’язок у справі про розстріли Героїв Небесної Сотні”, - зазначається у зверненні.

Також підписанти звертають увагу на те, що раптова заміна прокурорів у справі та очевидний тиск на суд з метою зміни запобіжних заходів обвинуваченим беркутівцям і звільнення останніх для проведення обміну є величезною загрозою для системи правосуддя та верховенства права.

“Обвинувачені вже не один рік перебувають під вартою — найсуворішим запобіжним заходом за вчинення масових вбивств на Майдані в лютому 2014 року. Головне, що досі всі обставини справи та вже продемонстровані в суді докази підтверджували доцільність і необхідність взяття під варту цих осіб до винесення їм вироків. Натомість ми стали свідками того, як різко та очевидно система правосуддя підміняє закон політичним рішенням. Без вироку у справі та всупереч законним підставам вчиняються дії, спрямовані на зміну запобіжних заходів обвинуваченим з метою звільнення беркутівців з-під варти”,- зауважують члени ГО.

При цьому підписанти впевнені, що такі дії та рішення влади руйнують залишки довіри до системи правосуддя та насамперед до останніх спроб реформувати як прокуратуру, так і судову систему.

“Адже будь-які спроби очищення прокуратури та судів втрачають свою доцільність, коли натикаються на політичне “ручне” керування з боку влади всупереч вимогам закону. Держава Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора. Ми вимагаємо у влади знайти правовий і такий, що викликатиме довіру в суспільства та громадян, спосіб урегулювання цієї ситуації, а також забезпечити справжню незалежність прокуратури та судової влади”, - наголошують вони.

Як повідомляв Укрінформ, на КПВВ "Майорське" на Донеччині стартував процес обміну утримуваних осіб.