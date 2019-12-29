Літак зі звільненими українцями приземлився у "Борисполі"

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на зустріч колишніх бранців прибули їхні рідні та Президент Володимир Зеленський.

Разом із Президентом та родичами колишніх бранців бойовиків зустрічають міністр оборони Андрій Загороднюк, начальник Генштабу Руслан Хомчак, помічник глави держави Андрій Єрмак.

Раніше під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну. Після обміну звільнених громадян відвезли в аеропорт Чугуєва, а звідти літаком до Києва.

До Борисполя прибуває рейс зі звільненими українцями // Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.