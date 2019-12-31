Зеленський і Путін домовилися про негайне узгодження списків для нового обміну

Президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про негайне узгодження списків для нового обміну.

Про це повідомляє Офіс глави держави у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час розмови глави держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.

Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом.