Справи Майдану: ДБР провело чотири слідчі експерименти

Державне бюро розслідувань провело 4 слідчі експерименти у справі щодо організації умисних вбивств під час Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора провели 4 слідчі експерименти у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіянні вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі ДБР провели 4 експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві, два з яких проведено спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора.

Слідчі експерименти проводились для уточнення відомостей щодо обставин вбивств протестувальників, заподіяння їм тілесних ушкоджень та вчинення замахів на умисні вбивства з боку правоохоронців.

"У ході них слідство отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій у центрі Києва 18-20 лютого 2014 року", - відмітили у ДБР.

Досудове розслідування в згаданому кримінальному провадженні триває.