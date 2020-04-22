Розгін Майдану: справи двох чиновників МВС Києва передали до суду

До суду скеровано обвинувальні акти щодо двох колишніх заступників начальників управлінь ГУ МВС в місті Києві, обвинувачених у розгоні Майдану 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляє пресслужба бюро у Telegram.

"До суду скеровано обвинувальні акти відносно колишнього заступника начальника управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві та колишнього заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Експравоохоронці обвинувачуються у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян (ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що 30 листопада 2013 року правоохоронці на виконання злочинного наказу організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян. Унаслідок таких дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" витіснили близько 300 учасників мітингу від монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, процесуальне керівництво - прокурори Офісу генерального прокурора.