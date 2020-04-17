Справи Майдану: ексбійцю «Беркуту» повідомили про підозру у перевищенні влади

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у перешкоджанні мирним протестам колишньому міліціонеру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишній правоохоронець, перевищуючи свої службові повноваження, здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час нього міліціонер «Беркуту» застосував до потерпілого насильницькі дії, чим незаконно перешкодив проведенню зборів. В подальшому він склав рапорт про затримання, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

Підозрюваному інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та службове підроблення (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Як повідомлялося, 21 листопада 2013 року українці вийшли на Майдан на захист євроінтеграції України. В ніч на 30 листопада силовики жорстоко розігнали протестувальників, серед яких було багато студентів. Уже 1 грудня у Києві пройшла найчисельніша акція з часів Євромайдану.