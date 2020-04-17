Справи Майдану: колишнього першого заступника голови СБУ арештували заочно

Печерський райсуд столиці застосував до колишнього першого заступника голови Служби безпеки – керівника Антитерористичного центру при СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що колишнього правоохоронця підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року.

У відомстві вказують, що рішення суду про обрання запобіжного заходу дозволить прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваного та дасть можливість застосування процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження, оскільки колишній посадовець переховується від слідства та суду за межами України і оголошений у розшук.

В Офісі генпрокурора нагадують, що "у кримінальному провадженні розслідуються обставини організації експрезидентом Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень колишнім керівництвом правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва у лютому 2014 року".

Як відомо, СБУ у 2013-2014 роках очолював Олександр Якименко. Наразі він переховується у Росії. Його першим заступником і керівником АТЦ до 26 лютого 2014 року був Володимир Тоцький.