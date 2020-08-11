НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук п’ятьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, серед яких і голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАБУ.

“Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі”, - йдеться в повідомленні.

Так, у розшук оголошено суддів ОАСК Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова. Також розшукуються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець та Микола Сірош.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

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За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

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Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.

У вівторок, 11 серпня, керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям суду.