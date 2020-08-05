У Антикорупційного бюро забрали справу суддів ОАСК

Печерський райсуд зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу суддів Окружного адмінсуду столиці від НАБУ до іншого правоохоронного органу.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалене 4 серпня, повідомляє НАБУ.

"Печерський райсуд м. Києва 4 серпня 2020 року ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА та передати її до іншого правоохоронного органу", - йдеться у повідомленні.

При цьому у бюро вважають, що, ухвалюючи це рішення, суд вийшов за межі своїх повноважень, оскільки рішення у справах НАБУ і САП має повноваження ухвалювати лише Вищий антикорупційний суд.

Також, додають у відомстві, законодавство забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу.

У НАБУ зазначають, що справу відносно суддів ОАСК не можна передавати іншому правоохоронному органу, оскільки на так званих "плівках ОАСК" задокументовано факти, що свідчать про існування зв’язків та різного роду домовленостей між головою ОАСК та іншими правоохоронними органами.

Наразі НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить його рішення у ВАКС.

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Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.

НАБУ викликає суддів і голову ОАСК на допити, які призначені на 10-11 серпня.