НАБУ вкотре викликає суддів і голову ОАСК Вовка на допит

Національне антикорупційне бюро викликає суддів і голову Окружного адмінсуду столиці на допит.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Фейсбук.

Зокрема, у повістках йдеться, що допити суддів і голови ОАСК призначені на 10-11 серпня.

У відомстві зазначили, що раніше дев'ятеро суддів проігнорували виклики на допит у справі стосовно спроби захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів.

У НАБУ вважають, що така поведінка підозрюваних суперечить їх тезам про бажання довести свою невинуватість у суді. Замість виконання процесуального обов’язку з’являтись до слідчого за викликом, підозрювані продовжують терміни перебування у відпустках та фактично переховуються від детективів, вказують у бюро.

При цьому у відомстві додали, що решта підозрюваних — двоє адвокатів та голова Державної судової адміністрації — з’являються на виклики та контактують із детективами НАБУ.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.