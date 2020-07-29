Справа ОАСК: Антикорупційне бюро кличе на допит Вовка і його заступників

Національне антикорупційне бюро викликає 9 підозрюваних у кримінальному провадженні щодо керівництва Окружного адмінсуду міста Києва.

Відповідні повістки опубліковані на сайті НАБУ.

Зокрема, у рамках кримінального провадження №22020120000000019 на допити викликаються голова ОАСК Павло Вовк — на 3 та 6 серпня, його заступник Євген Аблов — на 3, 20 та 25 серпня; суддя-спікер ОАСК Богдан Санін — на 3 та 19 серпня; суддя ОАСК Олексій Огурцов — на 3 серпня; громадянин Сергій Остапець — на 3 серпня; заступник голови ОАСК Володимир Келеберда — на 3 та 6 серпня.

Суддя ОАСК Ігор Погрібніченко викликається — на 3 та 6 серпня, громадянин Микола Сірош — на 3 серпня; суддя ОАСК Ігор Качур — на 3,4 та 7 серпня.

Як повідомлялося , 17 липня в Окружному адмінсуді Києва заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що "серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану".

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому у п'ятницю в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

У Окружному адміністративному суді міста Києва заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.

Фото: oask.gov.ua