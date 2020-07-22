В ОАСК не можуть передати суддям повістки на допити в НАБУ, бо вони у відпустці

В Окружному адміністративному суді міста Києва (ОАСК) заявили, що не можуть передати 8 своїм суддя повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.

Про це йдеться у роз’ясненні ОАСК щодо повісток про виклик до НАБУ, оприлюдненому на сайті суду.

У суді зазначили, що 20 липня отримали з НАБУ повістки про виклики на допити голови суду Павла Вовка, його заступника Євгенія Аблова, суддю-спікера ОАСК Богдана Саніна та суддів Ігоря Качура, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Віктора Шулежка, Володимира Келеберди.

"З метою попередження можливих спекуляцій з даного приводу, вважаємо за необхідне повідомити, що передати повістки вказаним особам не уявляється можливим, у зв’язку із перебуванням останніх у планових щорічних відпустках відповідно до затвердженого графіку відпусток", - наголосили в ОАСК.

У суді зазначають, що про ці обставини ОАСК офіційно повідомив НАБУ.

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"У зв’язку з цим вважаємо, що вимоги КПК щодо завчасного та належного повідомлення про виклик в даному випадку не дотримані. При цьому виклики здійснено одночасно на декілька днів поспіль, що може свідчити про намагання тиску на суддів та подальшого виправдання намагання застосувати заходи забезпечення до вказаних суддів. Більше того, здійснення викликів суддів під час перебування їх у чергових відпустках є порушенням конституційного права громадян на відпочинок", - зазначили в судовій установі.

Як повідомлялося, раніше в ОАСК заявили, що в їх приміщенні проходять обшуки і що "серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану".

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації (ДСА).

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, за яким в ОАСК НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.