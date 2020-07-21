НАБУ після обшуків в ОАСК викликає на допити 10 підозрюваних

У рамках кримінального провадження, по якому у п'ятницю в Окружному адміністративному суді міста Києва Національне антикорупційне бюро проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Відповідні повістки оприлюднені на сайті НАБУ.

Зокрема, у рамках кримінального провадження №22020120000000019 на допит викликається голова ОАСК Павло Вовк — на 24 липня на 13:00, його заступник Євген Аблов — на 27 липня на 9:00, суддя-спікер ОАСК Богдан Санін — на 27 липня на 11:00; суддя ОАСК Олексій Огурцов — на 27 липня на 13:00; громадянин Сергій Остапець — на 24 липня на 11:00 і на 27 липня на 8:00; заступник голови ОАСК Володимир Келеберда — на 27 липня на 11:00.

Керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк викликається на допит в НАБУ на 24 липня на 11:30 і на 27 липня на 8:30, суддя ОАСК Ігор Погрібніченко — на 24 липня на 15:00, громадянин Микола Сірош — на 24 липня на 12:30 і на 27 липня на 8:30; суддя ОАСК Ігор Качур — на 27 липня на 9:00.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 17 липня, в Окружному адмінсуді Києва заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що "серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану".

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.