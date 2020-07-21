Після обшуків в ОАСК оголосили підозри 12 особам - НАБУ

Після обшуків в ОАСК оголосили підозри 12 особам - НАБУ

Укрінформ
У рамках кримінального провадження, по якому у п'ятницю в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, вже оголошено 12 підозр.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"17 липня повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА (Державна судова адміністрація) та голові ОАСК, які мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над ВККСУ, ВРП, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як уточнюється, голови ОАСК та ДСА підозрюються у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави.

Загалом, як інформують у НАБУ, серед підозрюваних: голова ОАСК (Павло Вовк - ред.) (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 344 ККУ); заступник голови ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 КК України); заступник голови ОАСК ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109; ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 ККУ); суддя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 КК України); суддя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ст. 351-2 КК України); 2 судді ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 КК України); голова ДСА України (Зеновій Холоднюк - ред.) (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 КК України); фізична особа (адвокат) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 КК України); 2 фізичні особи (адвокати) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2 КК України); фізична особа (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 КК України).

"Вказане провадження передано з СБУ до НАБУ і САП для подальшого розслідування", - зазначили в НАБУ.

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За версією слідства, фактично ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

"Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їх розглядом та з наперед визначеним результатом", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у липні 2019 року працівники НАБУ, Управління спецрозслідувань ГПУ, СБУ здійснили обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м. Одеси, і, як наслідок, повідомили про підозру голові ОАСК і ще трьом суддям.

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У НАБУ зазначили, що тоді суддям інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі ВККС.

"Наразі розслідування вказаного епізоду завершено, триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що суддю Суворовського районного суду міста Одеси вже було звільнено з посади за вчинені ним дії через порушення присяги, а решта троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій. Йдеться, з-поміж іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду.

У НАБУ уточнили, що, "зважаючи на виключну суспільну значимість кримінального провадження", вони оприлюднюють розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину.

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Зокрема, оприлюднене НАБУ відео стосується епізоду щодо ДСА.

Як повідомлялося, раніше в ОАСК заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану".

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

Фото: НАБУ

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