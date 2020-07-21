Після обшуків в ОАСК оголосили підозри 12 особам - НАБУ

У рамках кримінального провадження, по якому у п'ятницю в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, вже оголошено 12 підозр.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"17 липня повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА (Державна судова адміністрація) та голові ОАСК, які мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над ВККСУ, ВРП, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як уточнюється, голови ОАСК та ДСА підозрюються у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави.

Загалом, як інформують у НАБУ, серед підозрюваних: голова ОАСК (Павло Вовк - ред.) (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 344 ККУ); заступник голови ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 КК України); заступник голови ОАСК ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109; ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 ККУ); суддя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 КК України); суддя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ст. 351-2 КК України); 2 судді ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 КК України); голова ДСА України (Зеновій Холоднюк - ред.) (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 369-2, ст. 351-2 КК України); фізична особа (адвокат) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 КК України); 2 фізичні особи (адвокати) (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2 КК України); фізична особа (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 КК України).

"Вказане провадження передано з СБУ до НАБУ і САП для подальшого розслідування", - зазначили в НАБУ.

За версією слідства, фактично ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл.

"Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їх розглядом та з наперед визначеним результатом", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у липні 2019 року працівники НАБУ, Управління спецрозслідувань ГПУ, СБУ здійснили обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м. Одеси, і, як наслідок, повідомили про підозру голові ОАСК і ще трьом суддям.

У НАБУ зазначили, що тоді суддям інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі ВККС.

"Наразі розслідування вказаного епізоду завершено, триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що суддю Суворовського районного суду міста Одеси вже було звільнено з посади за вчинені ним дії через порушення присяги, а решта троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій. Йдеться, з-поміж іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду.

У НАБУ уточнили, що, "зважаючи на виключну суспільну значимість кримінального провадження", вони оприлюднюють розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину.

Зокрема, оприлюднене НАБУ відео стосується епізоду щодо ДСА.

Як повідомлялося, раніше в ОАСК заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану".

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

Фото: НАБУ