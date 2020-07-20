Справа ОАСК: голова Державної судової адміністрації заявляє, що йому не вручали підозри

Справа ОАСК: голова Державної судової адміністрації заявляє, що йому не вручали підозри

Укрінформ
Голова Державної судової адміністрації України (ДСА) Зеновій Холоднюк заявив, що станом на 20 липня ніхто йому жодної підозри не вручав.

Відповідний коментар Холоднюка розміщено на сайті ДСА.

“Перебуваючи у відпустці, із ЗМІ я дізнався про слідчі дії, які представники НАБУ проводили у ДСА в п’ятницю, 17 липня. Колеги також повідомили, що правоохоронці провели обшук в моєму робочому кабінеті. Крім того, від підлеглих я отримав інформацію, що мені нібито "вручили підозру". Офіційно заявляю: станом на сьогодні, 20 липня, жодної підозри ніхто мені не вручав і я не знаю, про що іде мова взагалі”, - заявив Холоднюк.

Холоднюк зазначив, що у зв’язку з незрозумілими для нього подіями він достроково перериває відпустку “для з’ясування суті та обставин появи дезінформації щодо мене, яка була розповсюджена у ЗМІ”.

Голова Державної судової адміністрації заявив, що абсолютно переконаний у власній правовій позиції, оскільки жодних неправомірних дій ніколи не вчиняв: “працював і буду працювати виключно в межах законодавства України”.

“У разі появи офіційних обвинувачень щодо мене готовий доводити свою правову позицію і повну невинуватість у встановленому законом порядку”, - повідомив він.

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Також Холоднюк закликав ЗМІ перевіряти у першоджерел інформацію і “не розповсюджувати чутки, вводячи в оману суспільство”.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ здійснили санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

Фото: ДСА

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