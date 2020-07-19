Суддя Вовк заперечив вручення йому підозри

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк стверджує, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Про це написав він у Facebook.

«Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, після завершення якої правовим шляхом і в порядку передбаченим законом буду доводити свою правоту. Я також хочу висловити слова підтримки суддям ОАСК, безсумнівно втомленим від нескінченних обшуків і безпідставних звинувачень, які лунають на адресу суду з вуст псевдоактівістов і псевдожурналістів», – написав Вовк.

Він заявив, що обшуки в суді є «черговою спробою тиску на ОАСК» і на нього особисто.

«Але я у відставку не піду. Це політика. Якщо ж говорити про право, а не про політику, то потрібно зазначити, що чергові «підозри» оголошені на ті ж факти, що і рік тому. Фактам, яким вже була дана певна оцінка. По яких є експертизи, які доводять фальсифікацію записів. Щодо яких порушено всі можливі норми КПК. Що стосується по-новому фальсифікованих плівок, то раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів. Рік «клеїти» сценарій узурпації влади – це потрібно вміти», – заявив Павло Вовк.

Раніше пресслужба повідомлила НАБУ, детективи вручили підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, одному з його заступників та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку,