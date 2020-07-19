Суддя Вовк заперечив вручення йому підозри

Суддя Вовк заперечив вручення йому підозри

Укрінформ
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк стверджує, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Про це написав він у Facebook.

«Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, після завершення якої правовим шляхом і в порядку передбаченим законом буду доводити свою правоту. Я також хочу висловити слова підтримки суддям ОАСК, безсумнівно втомленим від нескінченних обшуків і безпідставних звинувачень, які лунають на адресу суду з вуст псевдоактівістов і псевдожурналістів», – написав Вовк.

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Він заявив, що обшуки в суді є «черговою спробою тиску на ОАСК» і на нього особисто.

«Але я у відставку не піду. Це політика. Якщо ж говорити про право, а не про політику, то потрібно зазначити, що чергові «підозри» оголошені на ті ж факти, що і рік тому. Фактам, яким вже була дана певна оцінка. По яких є експертизи, які доводять фальсифікацію записів. Щодо яких порушено всі можливі норми КПК. Що стосується по-новому фальсифікованих плівок, то раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів. Рік «клеїти» сценарій узурпації влади – це потрібно вміти», – заявив Павло Вовк.

Раніше пресслужба повідомлила НАБУ, детективи вручили підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, одному з його заступників та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку,

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