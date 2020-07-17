НАБУ пояснило, за що голові Окружного адмінсуду оголосили підозру

Голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

«17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва (далі — ОАСК), його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам. Як з’ясувало слідство, зазначені особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, фактично ця організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнесових кіл.

«Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом», - підкреслили в НАБУ.

Також уточнюється, що у липні 2019 року працівники НАБУ, Управління спеціальних розслідувань ГПУ, СБУ здійснили обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського райсуду Одеси, і, як наслідок, повідомили про підозру голові ОАСК і ще трьом суддям.

У НАБУ нагадали, що тоді суддям інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі ВККС. «Наразі розслідування вказаного епізоду завершено, триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами», - поінформували у відомстві.

Зазначається, що троє з притягнутих до відповідальності осіб вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій: йдеться про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду.

НАБУ також виклало відеозапис із розсекреченими матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину, «зважаючи на виключну суспільну значимість кримінального провадження».

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що детективи НАБУ вручили підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову, 5 іншим суддям та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Бутусов уточнив, що судді не будуть одразу затримані на місці, бо є спецсуб’єктами, але таке рішення може санкціонувати ВРП, а згодом – ВАКС.

Як повідомлялося, раніше в ОАСК заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану».

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.