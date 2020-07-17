Голові Окружного адмінсуду Вовку вручили підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України вручили підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, одному з його заступників та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Twitter.

«17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові ДСА», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що наразі триває процес вручення підозри ще 4 особам.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв у Facebook, що детективи НАБУ вручили підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову, 5 іншим суддям та голова Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Він уточнив, що судді не будуть одразу затримані на місці, бо є спецсуб’єктами, але таке рішення може санкціонувати ВРП, а згодом – ВАКС.

«Суддям ОАСК інкримінується створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення», - зазначив Бутусов.

Як повідомлялося, раніше в ОАСК заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану».

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.