Доказів у справі Порошенка достатньо, але захист затягує процес - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначає, що у справі п’ятого Президента Петра Порошенка зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, однак чинний Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє затягувати справу.

Про це Венедіктова заявила у відеозверненні у вівторок, 8 липня.

“Сьогоднішня справа – це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання ‪від 7 до 10‬ років позбавлення волі.‬ На жаль, численні недоліки та суперечності КПК надають можливість недоторканним і далі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним Кримінальним процесуальним кодексом можна до безкінечності затягувати справу”, - заявила генпрокурор.

За словами Венедіктової, кожен підозрюваний може мати одночасно до 5 захисників.

“Кожен із захисників може знайомитись із матеріалами розслідування у зручний для них час. У разі зміни захисника, у нього з'являються підстави знайомитися з матеріалами спочатку. У разі неприбуття будь-кого із захисників у підозрюваного є можливість відмовитись від участі у слідчих діях. Кожен захисник, приміром, має можливість подавати клопотання про відвід судді і навіть ідентичне клопотання, але іншого захисника, має бути розглянуто. А для цього основний судовий процес зупиняється, клопотання передається до системи автоматизованого розподілу справ у суді, та вже новий суддя розглядає таке клопотання”, - зазначила очільниця Офісу генпрокурора.

Венедіктова прокоментувала інформацію, що суд зібрався вночі і виніс ухвалу про продовження строків досудового розслідування у справі Порошенка.

“Ні, судове засідання було призначене ще на позавчора, однак сторона захисту не з'явилась. Вчора о 14.00 засідання таки почалось, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18.30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже ‪о першій ночі‬”, - сказала Венедіктова.‬

Як зазначила генрокурор, “сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалась затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все”.

“Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, сьогодні підозрюваним, стороні захисту, а також потерпілій стороні ми відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі – суд. Прокурорська тяганина із справами має закінчуватися”, - додала Венедіктова.

Вона акцентувала, що під час обрання запобіжного заходу “суд і прокурори продемонстрували незаангажованість і професійність в процесуальній площині – запобіжний захід обирався для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування”. Слідство завершено.

“Чи боюся я? Ні. В мене немає "договорняків" із будь-якими політичними силами. В мене є зобов’язання перед державою та її громадянами – чесно, професійно і незаангажовано виконувати свою роботу”, - сказала Венедіктова.

Окрім того, за словами генерального прокурора, наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, у яких фігурує п’ятий президент України, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину.

“У нас немає функції дослідчої перевірки – за формальними ознаками правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини. Добре це чи погано – питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п’ятим Президентом, надходять з усієї держави. Цього тижня, наприклад, надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян”, - зауважила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня Печерський районний суд Києва залишив без розгляду подання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку у справі про призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора оголосили підозру Порошенку в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про нібито незаконне призначення ним Семочка.

Прокурори просили суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Також прокурори 8 липня заявили про завершення слідства у справі призначення Семочка та вручення Порошенку відповідної постанови про це.