Призначення Семочка: слідство завершили, справу Порошенка передають у суд

Прокурори у перерві у судовому засіданні в Печерському райсуді столиці вручили Петру Порошенку постанову про завершення слідства у справі призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

"... Це спроба вручити Петру Порошенку постанову про те, що розслідування по Семочку закінчено і справу передають в суд. Хоча ще вчора ці ж прокурори просили продовження розслідування ще на 3 місяці", - написала вона.

Водночас після перерви у судовому засіданні прокурор сказав, що вручив таку постанову.

Адвокати зауважили, що ще вчора прокурори клопотали в Печерському райсуді про продовження слідства у цій справі на три місяці, до 10 жовтня, яке слідчий суддя задовольнила.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі призначення ним Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Раніше Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно Порошенка.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko