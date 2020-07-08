Третя спроба: Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку
Укрінформ
Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк продовжив обирати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку у справі призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі судового засідання присутній Порошенко, його адвокати і прокурори.
Під судом триває мітинг прихильників п'ятого президента.
Як повідомлялося, Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно Порошенка.
Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.
Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.