Третя спроба: Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку

Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк продовжив обирати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку у справі призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі судового засідання присутній Порошенко, його адвокати і прокурори.

Під судом триває мітинг прихильників п'ятого президента.

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Як повідомлялося, Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно Порошенка.

Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.