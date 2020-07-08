Конституційний суд розгляне указ Президента щодо призначення Ситника директором НАБУ

Конституційний суд у четвер, 9 липня, розгляне подання 51 народного депутата щодо конституційності указу Президента стосовно призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляється на сайті суду.

"9 липня о 10.00 Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу Президента України «Про призначення А.Ситника директором Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 року № 218/2015", - йдеться у повідомленні.

Автори клопотання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції України заборону узурпації державної влади.

Народні депутати вважають, що до повноважень Президента, закріплених у Конституції, не відноситься призначення директора НАБУ.

Як повідомлялося, Ситника призначив директором НАБУ у квітні 2015 року тодішній глава держави Петро Порошенко.