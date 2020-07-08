Справу щодо "Ленінської кузні" закрили - адвокат Порошенка

Одну з кримінальних справ, де фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко, щодо заводу "Кузня на Рибальському", закрито.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новиков у Facebook.

"Кримінальну справу щодо "Ленінській кузні" (одна з 24 "справ Порошенка") сьогодні закрито, я отримав постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького. На слідчих чинився тиск, про що Корецький погодився розповісти найближчим часом пресі", - написав Новіков.

Адвокат опублікував відповідний документ і відео.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції у квітні 2020 року заявило, що перевіряє відомості про можливий конфлікт інтересів у п'ятого Президента України Петра Порошенка у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Як зазначили у НАПК, позивач стверджує, що "фіктивний продаж діг дозволити Порошенку отримувати неправомірну вигоду із закупівель у сфері оборони, оскільки, перебуваючи на посаді Президента України, він здійснював повноваження Головнокомандувача Збройними силами України".

"Оскільки зазначена інформація не була підкріплена конкретними фактами чи документальними свідченнями, у відповіді на повідомлення позивача НАПК роз'яснило, що поданих ним даних недостатньо для здійснення дій з боку агентства", - зазначили у НАПК.

Водночас в агентстві зазначили, що врахували надану позивачем інформацію, а тому в рамках моніторингу здійснюється перевірка зазначених відомостей на справжність.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо непроведення агентством перевірки і розслідування інформації про можливе скоєння Петром Порошенком корупційного правопорушення.

При цьому в ОАСК не повідомили, хто саме подав позов до суду.

Водночас, як відомо, упереважній більшості справ, в яких фігурує Порошенко, заявником проходить колишній заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов.