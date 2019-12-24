Податкова перевірка не знайшла порушень у продажу “Кузні на Рибальському” - адвокат Порошенка

Акт податкової перевірки щодо угоди купівлі-продажу акцій Заводу «Кузня на Рибальському» засвідчує, що жодних порушень у цій операції допущено не було.

Про це заявив адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі журналістам, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Сьогодні ми маємо на руках акт – це результати документальної перевірки ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Це саме та юридична особа, яка здійснювала продаж акцій. В цьому акті докладно описана угода з продажу акцій Акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» і встановлена відсутність жодних порушень українського законодавства у цій операції. Немає порушень податкового законодавства, валютного. Тобто, ми можемо обґрунтовано і документально стверджувати, що жодного ухилення від сплати податків допущено не було", - наголосив Головань.

Він нагадав, що, за даними ДБР, кримінальне провадження стосовно продажу акцій заводу «Кузня на Рибальському» стосується начебто ухилення від сплати податків, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, адвокат вважає доведеним те, що це кримінальне провадження "було порушено незаконно, було сфальсифіковано".

"Сподіваємося, що нам вдасться домогтися притягнення до відповідальності заявника у цьому провадженні пана Портнова, керівника ДБР Романа Труби і слідчих, які за незаконними вказівками керівника ДБР здійснювали це розслідування за відсутності події злочину», - сказав Головань.

Як повідомляв Укрінформ, "Завод "Кузня на Рибальському", який належав Петру Порошенку і акції якого було передано в "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал", наприкінці вересня 2018 року оголосив про початок процесу зміни власника.

Проте у 2019 році за заявою колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова було відкрито кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків і легалізації (відмиванні) доходів, отриманих при продажі «Кузні на Рибальському».

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

У вересні стало відомо, що Печерський райсуд Києва заарештував нерухомість і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав колишньому президентові Петру Порошенку.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко.