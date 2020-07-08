Запобіжний захід Порошенку: суд залишив подання без розгляду

Печерський районний суд Києва залишив без розгляду подання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку у справі про призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя у Печерського райсуду Сергій Вовк під час засідання суду 8 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора оголосили підозру Порошенку в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про нібито незаконне призначення ним Семочка.

Прокурори просили суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Також прокурори 8 липня заявили про завершення слідства у справі призначення Семочка та вручення Порошенку відповідної постанови про це.