Ситник розповів про обшуки в Окружному адмінсуді

Кримінальне провадження, за яким 17 липня в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, вже передано в Національне антикорупційне бюро, бо раніше його детективи перебували лише у слідчій групі в цій справі.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

“Зараз там є 7 підозрюваних суддів, керівник судової адміністрації України і ряд фізичних осіб, - це ті особи, яким зараз оголошено підозри. І лише у п'ятницю (17 липня - ред.) справа, яка стосувалася матеріалу, здобутого в ході проведення негласних слідчих дій, нарешті в провадженні НАБУ. Тому що підозри, які оголошувалися у п'ятницю, відбувалися у рамках справи, яка була не в провадженні Бюро, і детективи НАБУ перебували у слідчій групі. На сьогодні орган розслідування — антикорупційне бюро, тому подальші кроки — це запобіжні заходи і питання відсторонення, за наявності підстав, від посад”, - сказав Ситник.

За його словами, в п'ятницю “в принципі, нічого нового не відбулося”.

“Рік тому ми вже робити пресконференцію з уже колишнім керівником департаменту ГПУ (Сергієм Горбатюком — ред.), і тоді показували частину цих записів. У подальшому все розслідувалося, і розслідувалося не нами, ми тільки допомагали у розслідуванні... фактично це продовження тієї історії, яка була рік тому. Але зараз уже проведено фоноскопічне дослідження з приводу цих записів, які були показані частково рік тому і частково зараз, тому процес триває”, - наголосив він.

Директор НАБУ уточнив, що в ОАСК є багато справ, які стосуються дуже чутливих питань державного характеру, “і якраз інкримінується вирішення цих питань не у законний спосіб, а саме з метою контролю і фактично захоплення влади в державі”.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше в ОАСК заявили, що в їх приміщенні проходять обшуки і що "серед озвучених підстав – розслідування "справ Майдану".

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації (ДСА).

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.