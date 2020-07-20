Адвокат прогнозує, що справа проти голови ОАСК "лусне" за два місяці

Голові ОАСК Павлу Вовку НАБУ не вручало підозри у п’ятницю.

Про це на пресконференції сказав адвокат Андрій Заєць, який представляє інтереси Вовка.

"Після подій у п’ятницю НАБУ заявила що голові суду Вовку була вручена підозра. Підозра ніяка не вручалась, Вовк знаходився у плановій щорічній відпустці. І НАБУ мало знати де заходиться Вовк", сказав Заєць.

На думку адвоката це було здійснено з метою, щоб особа не набула статусу підозрюваного, було зроблено "для подальших якихось зловживань". Він припустив, що можливо це пов’язано з деякими заявами щодо ліквідації цього суду.

"Ця справа як мильна бульбашка просто лопне. Пройде час. Я думаю, два місяці не більше", - додав адвокат.

Крім того за словами адвоката, у НАБУ немає доказів того що плівки не змонтовані. Він пояснив, що раніше, у попередньому проваджені, де ці плівки вже фігурували, стороні захисту було відмовлено у призначені відповідних експертиз.

На його думку, максимально жорсткі звинувачення у захоплені влади і створені злочинної організації озвучуються з метою залякування суддів.

Він також додав, що після виходу голови ОАСК з планової відпустки, якщо будуть вжити якість процесуальні дії, Вовк буде захищатись у правовому полі.

Як повідомляв Укрінформ, справа щодо діяльності суддів Окружного адміністративного суду Києва передана у Національне антикорупційне бюро України.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, в п'ятницю “в принципі, нічого нового не відбулося”.

“Рік тому ми вже робити пресконференцію з уже колишнім керівником департаменту ГПУ (Сергієм Горбатюком — ред.), і тоді показували частину цих записів. Надалі все розслідувалося не нами, ми тільки допомагали у розслідуванні... фактично це продовження тієї історії, яка була рік тому. Але зараз уже проведено фоноскопічне дослідження з приводу цих записів, які були показані частково рік тому і частково зараз, тому процес триває”, - наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю детективи НАБУ здійснили санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації (ДСА).

У НАБУ вважають, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, і мали на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.