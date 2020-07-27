П’ятеро суддів ОАСК поскаржилися у Вищу раду правосуддя на відомство Ситника

У Вищу раду правосуддя надійшли повідомлення від 5 суддів ОАСК – Євгенія Аблова, Руслана Арсірія, Володимира Келеберди, Богдана Саніна, Олексія Огурцова – щодо нібито тиску на них із боку НАБУ.

Відповідні повідомлення оприлюднені на сайті Вищої ради правосуддя.

«Повідомляю про втручання в мою діяльність як судді щодо здійснення правосуддя», - йдеться у повідомленні судді, заступника голови ОАСК Євгенія Аблова.

Аблов зазначив, що 17 липня у приміщеннях ОАСК, зокрема і в його кабінеті, було проведено обшук, а йому того ж дня було повідомлено про підозру. Він серед іншого уточнив, що вважає повідомлення про підозру у 2019 і 2020 роках необґрунтованими, оскільки, за його словами, ніколи не просив про звернення до адмінсуду з позовами на дії членів ВККСУ.

За словами Аблова, у його провадженні як судді ОАСК перебуває 13 адмінсправ до ОГП (або ГПУ, як стара назва – ред.), у рамках розгляду яких досліджується питання правомірності звільнення з посад прокурорів за результатами проходження атестації, і 8 адмінсправ за позовами до Офісу генпрокурора, під час розгляду яких досліджується питання правомірності звільнення з посади осіб на підставі закону України «Про очищення влади» та вирішення питання про поновлення їх на посадах у ГПУ та Офісі генпрокурора.

«Серед позивачів у даних справах є особи, які ставлять питання про поновлення на посадах, що підпорядковані заступнику генерального прокурора, який склав та підписав повідомлення про підозру, що, на мою думку, може свідчити про конфлікт інтересів. У контексті наведеного вважаю, що має тиск з боку заступника генерального прокурора на мене, як на суддю», - зазначив Аблов.

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Суддя Арсірій у своєму повідомленні також згадав про цей обшук 17 липня у приміщеннях ОАСК і згадав про нібито тиск НАБУ, пов'язаний з розглядом адмінсправ, які знаходяться в суді.

Суддя Санін також згадав про цей обшук від 17 липня на підставі ухвали суду від 16 липня і зазначив, що вважає, що «правоохоронними органами було здійснено втручання в мою діяльність як судді».

Санін наголосив, що у провадженні ОАСК перебуває значна кількість адмінсправ, відповідачем по яких є НАБУ, Офіс генпрокурора, ВККСУ, СБУ, зокрема, але не виключно, та інші.

«… При обшуку суду правоохоронці у своїх діях керувались виключно зацікавленістю свого керівництва у залякуванні суддів Окружного адміністративного суду міста Києва та, таким чином, їх схиляння до прийняття вигідних особисто для очільників зазначених правоохоронних органів судових рішень», - переконаний Санін.

Суддя Келеберда у своєму повідомленні наголосив, що, на його думку, 17 липня проведення обшуку в його кабінеті «здійснено не уповноваженими на те особами, що є порушенням законодавства України», а саме – Келеберда зазначає те, що фактично обшук провели детективи НАБУ, яким згідно з ухвалою суду від 16 липня щодо дозволу на проведення обшуку такий дозвіл не надавався.

Келеберда наголосив, що під час цього обшуку було вилучено повністю матеріали кількох адмінсправ, які перебувають у його провадженні і судовий розгляд по яких триває.

Суддя Келеберда наголосив, що вилучення матеріалів справ навіть без залишення у суді копій «фактично призвело до унеможливлення здійснення правосуддя та, відповідно, їх вирішення по суті заявлених вимог, що є прямим свідченням вчинення правоохоронними органами втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню службових обов’язків».

Разом з тим, відмітив Келеберда, він розцінює порушення щодо нього кримінального провадження за обставинами прийнятих ним процесуальних рішень у певних судових справах як «вчинення на мене тиску з метою досягнення особистих цілей та\або інтересів керівників Національного антикорупційного бюро України та Офісу генерального прокурора під час розгляду відповідних судових справ».

Суддя Келеберда також вказав інші моменти, які, на його думку, свідчать про тиск на нього.

Зі свого боку суддя Огурцов наголосив, що у його розгляді є дві справи, в яких фігурує НАБУ, і в одній – САП, і що, на його переконання, «наявні ознаки тиску на мене як суддю Окружного адміністративного суду міста Києва з метою прийняття вигідних Національному антикорупційному бюро рішень» у ряді справ, які знаходяться в ОАСК.

Як повідомлялося, раніше в Окружному адмінсуді Києва заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану».

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому у п'ятницю в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

У Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.