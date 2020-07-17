Обшуки в Окружному адмінсуді проводить НАБУ
Укрінформ
Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.
Про це йдеться у коментарі, розміщеному на сторінці НАБУ у Facebook.
«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва та Державної судової адміністрації для вилучення предметів, речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.
Інші деталі у НАБУ обіцяють повідомити згодом.
Як повідомлялося, раніше в ОАСК заявили, що у їхньому приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану».