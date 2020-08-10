НАБУ знову викликало на допит голову ОАСК Вовка та ще кількох суддів

Національне антикорупційне бюро України викликало на допит кількох підозрюваних, в тому числі голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відповідні повістки Бюро від 10 серпня.

Серед інших підозрюваних, щодо яких НАБУ оприлюднило повістки, значаться судді ОАСК Ігор Погрібніченко, Володимир Келеберда, Ігор Качур та Олексій Огурцов, а також члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець та Микола Сірош.

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Всіх вказаних у повістках викликають "для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій у т.ч. допиту як підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020120000000019".

Допити призначені на 13 серпня.

Минулого разу НАБУ повідомляла про виклик кількох суддів, в тому числі Павла Вовка, 4 серпня. За твердженням установи, всі попередні виклики підозрювані проігнорували.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.