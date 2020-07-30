Окружний адмінсуд вдруге заявляє, що не може передати повістки своїм суддям

В Окружному адміністративному суді міста Києва вдруге наголошують, що передати повістки на виклик 6 суддям цього суду і голові ОАСК Павлу Вовку не можуть, бо вони перебувають у планових щорічних відпустках.

Про це йдеться у роз’ясненні ОАСК, опублікованому на сайті суду.

«27 липня 2020 року на адресу Окружного адміністративного суду міста Києва з Національного антикорупційного бюро України надійшли повістки про виклик до НАБУ суддів ОАСК Аблова, Вовка, Качура, Келеберди, Огурцова, Погрібніченка та Саніна. З метою попередження можливих спекуляцій з цього приводу, повідомляємо, що передати повістки вказаним особам не уявляється можливим у зв’язку із перебуванням їх у планових щорічних відпустках», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про ці обставини ОАСК вже вдруге офіційно повідомляє НАБУ. «Крім того, зазначаємо, що тиждень тому, 22 липня 2020 року лист з інформацію про терміни перебування суддів у відпустках та копії відповідних наказів про надання щорічних основних відпусток був направлений до НАБУ, про що свідчить відмітка про його отримання», - підкреслили в ОАСК.

Як повідомлялося, 17 липня в Окружному адмінсуді Києва заявили, що в їх приміщенні проходять обшуки і що «серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану».

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації (ДСА).

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У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.