ВРП поскаржилася в прокуратуру через виклики на допит у справі суддів ОАСК

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генерального прокурора із проханням розслідувати втручання у діяльність членів ВРП у зв’язку з викликом їх як свідків у провадженні щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це інформує пресслужба ВРП.

«22 липня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшли повідомлення членів ВРП Віктора Грищука, Павла Гречківського та Олега Прудивуса про втручання у їхню діяльність. Рішенням від 23 липня 2020 року Вища рада правосуддя звернулась до Офісу генерального прокурора з проханням забезпечити перевірку цих повідомлень із дотриманням приписів статті 19 Конституції України та статті 214 «Початок досудового розслідування» Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ВРП виходила з того, що члени ВРП були викликані як свідки у кримінальному провадженні, у якому судді ОАСК є підозрюваними, «за обставин, коли органом досудового розслідування до ВРП ще не направлено клопотань стосовно суддів ОАСК», і при цьому повістки про виклик, як уточнюється, «не містять вичерпної інформації, передбаченої статтею 137 КПК України».

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«З огляду на визначені Конституцією України та Законом України «Про Вищу раду правосуддя» повноваження Вищої ради правосуддя виклик членів Ради на допит у спосіб, не передбачений КПК України, порушує гарантії незалежності членів ВРП та містить ознаки втручання у діяльність членів ВРП і створення штучних перешкод у їхній роботі», - підкреслюють у ВРП.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ проведи обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.