Тарифи на медпослуги обов’язково переглянуть - Степанов

Тарифи на медичні послуги обов’язково переглядатимуться.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

«Якщо ми говоримо про перегляд тарифів (на медичні послуги – ред.), - звичайно, на наступний рік будемо обов’язково переглядати (тарифи – ред.). При складанні цих тарифів ... закладатимемо справедливу зарплату для лікарів, а вона має бути радикальна збільшена. Це стосується і лікарів, і середнього медичного персоналу, і молодшого», - сказав Степанов.

Він нагадав, що уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам з 1 вересня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 серпня підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за добу - 1967. Упродовж доби зафіксовано 28 нових летальних випадків.