Степанов розповів про брак інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів

В Україні неукомплектованими залишаються близько 5 тисяч лікарських посад.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На сьогодні неукомплектованими залишаються близько 5 тисяч лікарських посад", - зазначив він.

Зокрема, зауважив міністр, є проблема із заповненням посад лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів. "Також ми бачимо велику проблему з лікарями - педіатрами. Звичайно, це питання комплексне, чому виникає ця проблема. Це питання престижності професії, оплати праці лікарям, медичним працівникам, яка всі 29 років незалежності знаходилася на дуже низькому рівні", - заявив міністр.

Він наголосив, що "коли ми говоримо про створення умов для медичних працівників, дуже важливо, щоб вони були високоякісно підготовлені". "Тому ми й починаємо говорити саме про медичну освіту: за яким принципом вона повинна функціонувати, як зробити так, щоб медична освіта відповідала найкращим світовим та європейським критеріям, щоб ми дійсно отримували високопрофесійних лікарів, які надають нам медичну допомогу", - сказав Степанов.

У цьому контексті він розповів, що наразі в Україні функціонують 17 закладів освіти, які підпорядковані МОЗ. "Загальна кількість студентів, які навчаються в закладах вищої освіти від Міністерства охорони здоров'я, складає 52 тис. 303 студенти. Тобто це всі наші майбутні лікарі, які вирішили присвятити своє життя лікуванню, наданню допомоги іншим людям. При цьому загальна кількість інтернів у нас складає 13 тис. 358 осіб", - зауважив міністр.

Окрім того, за його словами, 58 тис. 491 лікар наразі підвищує свою кваліфікацію. "При цьому, якщо для довідки, за результатами вступної кампанії в 2019 році у заклади вищої освіти не виконали план прийому на навчання майже на 1000 місць. Це дуже багато", - зазначив Степанов.

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Як повідомлялося, навесні Степанов заявив, що після впровадження другого етапу реформи охорони здоров’я українська система медичної освіти постала перед рядом проблем. Для їхнього вирішення у МОЗ створять постійно діючий орган, до складу якого увійдуть керівники освітніх медичних установ.

Фото: ФБ