Степанов анонсував підвищення зарплати медикам із 1 січня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував чергове підвищення зарплати медичним працівникам із 1 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це він сказав на брифінгу.

"Нас чекає з 1 вересня підняття заробітної плати нашим медичним працівникам: лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. Це те питання, яке перебуває на особливому контролі в президента країни, і це тільки початок підвищення цієї заробітної плати. Ми плануємо з січня місяця, починаючи з першого січня, ще більше її підвищити", - розповів Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.