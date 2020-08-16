З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли майже 10 тисяч медиків

З початку пандемії в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 9684 медичних працівників.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Загалом за весь час пандемії захворіли 91 356 людей, з них 6296 дітей, а також 9684 медичних працівники. Загалом одужали 47 822 пацієнти, а летальних випадків 2070", — сказав Степанов.

Степанов також додав, що за попередню добу було здійснено 21 363 тестування, з них 15 768 методом ПЛР, а також 5595 методом ІФА.

Нагадаємо: в Україні за останню добу виявили 1637 нових випадків зараження коронавірусом. З початку пандемії в країні захворіли 91 356 осіб, 2068 - померли. Упродовж останньої доби померли 24 людини з діагнозом COVID-19. Одужали 47 822 особи.