Для хворих на COVID-19 у лікарнях виділені близько 34 тисяч ліжок

Медична система України нині набагато краще підготовлена до протидії коронавірусу, ніж на початку пандемії.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 16 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу констатувати, що медична система на сьогодні набагато краще готова, ніж було на початку пандемії", - сказав міністр.

За його словами, у лікарнях виділено для інфікованих коронавірусом близько 34 тисяч ліжок, наявні 3007 апаратів штучної вентиляції легенів.

Степанов поінформував, що наразі у медзакладах є близько 9500 ліжок з підведеним киснем для пацієнтів з коронавірусом, водночас головам обласних державних адміністрацій доручено збільшити їх кількість.

Керівник МОЗ також зазначив, що постійно зростає кількість тестувань, необхідних для діагностики COVID-19, удосконалюються протоколи лікування, закуповується дедалі більше засобів індивідуального захисту для медиків.

Як повідомляв Укрінформ, Степанов на брифінгу 15 серпня заявив, що в Україні завантаженість ліжок хворими на коронавірус становить 24%.

Станом на 16 серпня в Україні лабораторно підтверджено 91 356 випадків COVID-19, із них за добу 1 637.