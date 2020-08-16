В українській армії – 33 нові випадки коронавірусу

За добу у Збройних силах України зареєстровано 33 нові випадки захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

За інформацією пресслужби, 11 нових хворих перебуває у закладах охорони здоров’я: у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” – 6 осіб, у Військово-медичних клінічних центрах Західного і Північного регіонів – по 2 військовослужбовці, а у Військово-медичних клінічних центрах Центрального та Південного регіонів – по одному військовику. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медслужби перебуває 23 особи: на Львівщині – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, у Київській області – 10 військовослужбовців та 5 працівників ЗСУ, в Одеській – 1 військовослужбовець та на Житомирщині – 2 працівники ЗСУ.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 733 особи, у 109-ох ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Зазначається, що всього у ЗСУ за час пандемії одужало 767 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 серпня лабораторно підтверджено 91 356 випадків COVID-19, із них за добу 1637.

фото: Belga