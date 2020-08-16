В Україні за добу - 1637 випадків коронавірусу

В Україні станом на 16 серпня лабораторно підтвердили 91 356 випадків COVID-19, із них за добу – 1 637.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 24 нових летальних випадків.

Загалом в Україні зареєстровано 2068 смертей від COVID-19. Одужали - 47 822 пацієнти. Хворіють – 41 466 .

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 228, Чернівецькій - 183, Івано-Франківській - 158 та у м. Києві - 146.