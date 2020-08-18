Степанов нагадав батькам про важливість вакцинації дітей

За весь час пандемії коронавірусу в Україні не припинялася вакцинація населення від різних захворювань.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 18 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За весь час пандемії ми не припиняли вакцинацію. Це не просто безпечно, це має велику необхідність. Тому що ми вакцинуємо дітей від дуже серйозних та загрозливих хвороб. Тому я користуючись нагодою звертаюсь до всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей треба вакцинувати, робити їм щеплення, щоб вони не захворіли. Саме на це направлений весь календар щеплень, саме на це направлена наша політика", - сказав Степанов.

Він також додав, що освітяни не повинні проходити медогляд, і це було внесено в зміни у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я планує внести до Національного календаря щеплень вакцинацію від пневмококової інфекції.

В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616.