Виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу на тлі пандемії COVID-19

Виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу на тлі пандемії COVID-19

Укрінформ
Виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу, готуючись до майбутнього сезону хвороби на тлі тривалої пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Таким чином виробники сподіваються запобігти кризі в лікарнях, що може виникнути під час зимової хвилі епідемії COVID-19.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), виробництво вакцин проти грипу збільшилося на 11 відсотків лише у США - цього сезону буде вироблено 194-198 мільйонів доз.

Одна з найбільших мережа аптек CVS, де вакцини продаються без рецепта, замовила удвічі більше доз, ніж мала 2019 року.

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Виробник Seqirus очікує збільшення виробництва на 15% (60 мільйонів доз), як і компанія Sanofi (80 мільйонів доз порівняно з 70 млн).

Як повідомлялося, станом на ранок 16 серпня у світі зафіксовано 21 617 972 випадки хвороби COVID-19, від якої на сьогодні одужали 14 334 222 людини, померли - 769 006.

фото ілюстративне

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