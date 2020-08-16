Виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу на тлі пандемії COVID-19

Виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу, готуючись до майбутнього сезону хвороби на тлі тривалої пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Таким чином виробники сподіваються запобігти кризі в лікарнях, що може виникнути під час зимової хвилі епідемії COVID-19.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), виробництво вакцин проти грипу збільшилося на 11 відсотків лише у США - цього сезону буде вироблено 194-198 мільйонів доз.

Одна з найбільших мережа аптек CVS, де вакцини продаються без рецепта, замовила удвічі більше доз, ніж мала 2019 року.

Виробник Seqirus очікує збільшення виробництва на 15% (60 мільйонів доз), як і компанія Sanofi (80 мільйонів доз порівняно з 70 млн).

Як повідомлялося, станом на ранок 16 серпня у світі зафіксовано 21 617 972 випадки хвороби COVID-19, від якої на сьогодні одужали 14 334 222 людини, померли - 769 006.

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