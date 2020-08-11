Степанов каже, що "друга хвиля" COVID-19 буде восени

Восени, з жовтня-листопада, з початком сезонної епідемії грипу та ГРВІ, кількість хворих на COVID-19 суттєво зросте.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 11 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми рахували, що у нас буде так звана “друга хвиля”, тобто суттєве збільшення кількості хворих, в жовтні-листопаді. Це буде поєднано із сезонною епідемією грипу, який починається в жовтні. Так рахував увесь світ, що суттєве збільшення кількості хворих на COVID-19 буде восени, в жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на COVID-19”, - сказав Степанов.

Він поінформував, що одночасно зі збільшенням кількості ліжок у лікарнях “другої хвилі” для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, збільшено кількість ліжок, до яких підведено кисень — на 2,5 тис. одиниць.

Також, за словами міністра, на останньому засіданні комісії ТЕБ та НС буде дано доручення головам облдержадміністрацій щодо забезпечення централізованим киснем до 80% ліжок, які призначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я почало підготовку лікарень "другої" хвилі для прийому пацієнтів з діагнозом COVID-19. Підготовлено вже 10 237 ліжок.

Станом на 11 серпня в Україні лабораторно підтверджено 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.