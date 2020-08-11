За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже в 1,5 раза — МОЗ

За період з 11 липня по 11 серпня кількість госпіталізованих у лікарні з діагнозом COVID-19 зросла на 1637 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 11 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Сьогодні на ранок в стаціонарах лікарень у нас госпіталізовано 5 549 осіб, а якщо взяти цифру місяць тому, тобто 11 липня, то це 3 912 осіб. Ви бачите, як зросла за цей час кількість людей, котрі перебувають у лікарнях з COVID-19, і ця кількість збільшується кожного дня”, - сказав Степанов.

Так, зокрема, за останню добу госпіталізовано 266 осіб.

Степанов нагадав що у Львівській області лікарні, де виділені місця для лікування хворих з COVID-19, заповнені більше ніж на 50%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я почало підготовку лікарень для прийому "другої" хвилі пацієнтів із діагнозом COVID-19. Підготовлено 10 237 ліжок.

Станом на 11 серпня в Україні лабораторно підтверджено 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.