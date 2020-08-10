У лікарнях "другої хвилі" підготували понад 10 тисяч ліжок для хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я підготувало понад 10 тис. ліжок для хворих на COVID-19 в лікарнях “другої хвилі”.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Окрім виявлення хворих на COVID-19, у нас збільшується кількість людей, яким потрібна медична допомога в умовах стаціонару... На даний момент в лікарнях "другої хвилі", а ми вже повинні почати говорити про лікарні "другої хвилі", особливо у деяких регіонах, де ми почали їх розгортати, у нас визначено 10 237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19. Ці лікарні "другої хвилі" мають 851 реанімаційне ліжко та 1442 апарати ШВЛ”, - сказав Степанов.

Він додав, що за останні 4 місяці в лікарнях було встановлено більше 800 апаратів ШВЛ, а також збільшено кількість ліжок, до яких підведено кисень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008. За добу госпіталізовано 202 особи.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 130 осіб (загалом 10 981), Івано-Франківській - 121 (5 797), Харківській - 117 (4 901), Чернівецькій - 108 (6 777). У місті Київ виявлено 66 нових випадків (загальна кількість 9 564).